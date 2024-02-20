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В кинотеатре "Художественный" 26 февраля покажут зрительскую премьеру фильма "Прошлые жизни"

В кинотеатре "Художественный" пройдет показ фильма Селин Сон "Прошлые жизни"

0:42
Кино

Зрительская премьера кинокартины режиссера Селин Сон "Прошлые жизни" пройдет в московском кинотеатре "Художественный" 26 февраля в 20:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заведения.

В кинотеатре "Художественный" пройдет показ фильма Селин Сон "Прошлые жизни"
Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фильм был снят по мотивам личной истории режиссера Селин Сон. Также сообщается, что кинокартина номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Сюжет строится вокруг девушки по имени Нора. С малых лет она влюблена в лучшего друга. Однако им приходится расстаться по причине переезда главной героини. На новом месте Нора встречает мужа, обзаводится любимым делом, однако неожиданно объявляется ее первая любовь.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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