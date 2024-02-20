В кинотеатре "Художественный" 26 февраля покажут зрительскую премьеру фильма "Прошлые жизни"

Зрительская премьера кинокартины режиссера Селин Сон "Прошлые жизни" пройдет в московском кинотеатре "Художественный" 26 февраля в 20:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заведения.
Фильм был снят по мотивам личной истории режиссера Селин Сон. Также сообщается, что кинокартина номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм".
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