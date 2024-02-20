В кинотеатре "Художественный" 26 февраля покажут зрительскую премьеру фильма "Прошлые жизни"

В кинотеатре "Художественный" пройдет показ фильма Селин Сон "Прошлые жизни"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрительская премьера кинокартины режиссера Селин Сон "Прошлые жизни" пройдет в московском кинотеатре "Художественный" 26 февраля в 20:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фильм был снят по мотивам личной истории режиссера Селин Сон. Также сообщается, что кинокартина номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Сюжет строится вокруг девушки по имени Нора. С малых лет она влюблена в лучшего друга. Однако им приходится расстаться по причине переезда главной героини. На новом месте Нора встречает мужа, обзаводится любимым делом, однако неожиданно объявляется ее первая любовь.