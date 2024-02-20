Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог рассказала о последствиях химического пилинга
Коуч Татьяна Коптяпова: чтобы требовать повышения зарплаты, нужно объективно оценивать свои результаты
Андрей Губин призвал не винить Пугачёву
Бойцы СВО требуют убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны
СМИ: Германия готовится передать Украине ракеты Taurus
Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО
Александр Ревва показал фото с женой с пляжа в Бразилии
Тушь для ресниц: 6 новинок для выразительного взгляда
Режиссёр Валерий Переверзев снимет фильм "Брат-4". К лентам Балабанова это не имеет никакого отношения

Валерий Переверзев объявил о начале кастинга на фильм "Брат-4"

0:40
Кино

Российский деятель кино Валерий Переверзев снимет продолжение фильма "Брат-3". Об этом он заявил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Валерий Переверзев объявил о начале кастинга на фильм "Брат-4"
Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёр объявил, что кастинг в новую часть фильма уже начался. Он отметил, что съемки будут проходить у подножья токийской горы Фудзи, а также в пока неназванном городе России. При этом фильм будет снят в жанре ужасов.

Напомним, что действие фильма "Брат-3" происходит в Тамбове. В кинокартине показаны истории трёх пар братьев из этого российского города. Сам сюжет никак не связан с фильмами "Брат" и "Брат-2" режиссёра Алексея Балабанова. Главные роли там исполнили близнецы Юрий и Владимир Торсуевы - в юности они сыграли Сыроежкина и Электроника в "Приключениях Электроника". 

Трейлер фильма "Брат-3"
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ Любовь Степушова Освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную тактику Дмитрий Плотников Эксперт Синютин перечислил главные аспекты предстоящих выборов в России Ирина Гусакова
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
В США дали оценку ситуации в Авдеевке
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о "зимнем" марте
Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО
Капкан захлопнулся: Индия сокращает поставки топлива в Европу
Александр Ревва показал фото с женой с пляжа в Бразилии
Заправка до полного бака: какая опасность скрывается за этим привычным действием
УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину
Юрист предупредил, что не везде в квартире допустимы арки
ScienceOpen: 12 800 лет назад люди перешли к земледелию из-за падения кентавра на Землю
В Томске полковник влюбился в подчинённую и выписывал ей незаконные премии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников