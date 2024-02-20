Режиссёр Валерий Переверзев снимет фильм "Брат-4". К лентам Балабанова это не имеет никакого отношения

Российский деятель кино Валерий Переверзев снимет продолжение фильма "Брат-3". Об этом он заявил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Режиссёр объявил, что кастинг в новую часть фильма уже начался. Он отметил, что съемки будут проходить у подножья токийской горы Фудзи, а также в пока неназванном городе России. При этом фильм будет снят в жанре ужасов.
Напомним, что действие фильма "Брат-3" происходит в Тамбове. В кинокартине показаны истории трёх пар братьев из этого российского города. Сам сюжет никак не связан с фильмами "Брат" и "Брат-2" режиссёра Алексея Балабанова. Главные роли там исполнили близнецы Юрий и Владимир Торсуевы - в юности они сыграли Сыроежкина и Электроника в "Приключениях Электроника".
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