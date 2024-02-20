Известия: доля иностранных фильмов на российском ТВ сократилась

Телеканалы России сократили долю иностранных фильмов

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские телеканалы снизили долю иностранных фильмов практически на 11% по итогам 2023 года. Даже несмотря на то, что зарубежные лидеры рынка ушли из российского сегмента в 2022 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Mediascope.

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Согласно информации компании, доля зарубежных кинокартин сокращается на протяжении последних двух лет. Эта тенденция началась после ухода из России киностудий Warner Bros., Universal, Paramount, Sony и Disney. Так, в 2023 году доля иностранных фильмов упала почти на 11%, а в 2022 году — на 3%. При этом отмечается, что эксперты Mediascope учитывали аудиторию, которая старше четырёх лет в городах с населением от 100 тысяч человек.

"Известия" также привели слова главного редактора издания "Бюллетень кинопрокатчика" Юлии Шампоровой. Она заявила, что в 2022 году были действительны старые соглашения, и по этой причине зарубежных фильмов на телевидении было больше. В 2023 году многие отказались подписывать их снова.