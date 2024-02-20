Известия: доля иностранных фильмов на российском ТВ сократилась

Российские телеканалы снизили долю иностранных фильмов практически на 11% по итогам 2023 года. Даже несмотря на то, что зарубежные лидеры рынка ушли из российского сегмента в 2022 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Mediascope.
Согласно информации компании, доля зарубежных кинокартин сокращается на протяжении последних двух лет. Эта тенденция началась после ухода из России киностудий Warner Bros., Universal, Paramount, Sony и Disney. Так, в 2023 году доля иностранных фильмов упала почти на 11%, а в 2022 году — на 3%. При этом отмечается, что эксперты Mediascope учитывали аудиторию, которая старше четырёх лет в городах с населением от 100 тысяч человек.
"Известия" также привели слова главного редактора издания "Бюллетень кинопрокатчика" Юлии Шампоровой. Она заявила, что в 2022 году были действительны старые соглашения, и по этой причине зарубежных фильмов на телевидении было больше. В 2023 году многие отказались подписывать их снова.
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