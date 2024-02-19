Актер Никита Кологривый сообщил, что пластика никак не влияет на славу

Никита Кологривый сообщил, что известность не зависит от пластики

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый заявил, что установкой винир и пластическими операциями нельзя достичь быстрого пути к известности. Об этом он рассказал на встрече в Российской государственной библиотеке, а его слова привели в NEWS.ru

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Никита Кологривый также добавил, что актер в первую очередь ценен своей харизмой и жизненным опытом. При этом он дал совет начинающим актерам: работать как можно больше.

"Долго, нудно, сложно, и никакой халявы, все, что легко, это не про тебя", — сказал актер.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что режиссер Александр Баранов опроверг слухи об участии Никиты Кологривого в фильме о Владимире Жириновском, бывшем лидере ЛДПР.