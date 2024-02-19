Актер Никита Кологривый сообщил, что пластика никак не влияет на славу

Актер нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый заявил, что установкой винир и пластическими операциями нельзя достичь быстрого пути к известности. Об этом он рассказал на встрече в Российской государственной библиотеке, а его слова привели в NEWS.ru
Никита Кологривый также добавил, что актер в первую очередь ценен своей харизмой и жизненным опытом. При этом он дал совет начинающим актерам: работать как можно больше.
"Долго, нудно, сложно, и никакой халявы, все, что легко, это не про тебя", — сказал актер.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что режиссер Александр Баранов опроверг слухи об участии Никиты Кологривого в фильме о Владимире Жириновском, бывшем лидере ЛДПР.
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