Актриса Мэйси Уильямс рассказала о психологических проблемах после съемок в сериале "Игра престолов"

Британская актриса Мэйси Уильямс рассказала о том, что ей пришлось столкнуться с психологическими проблемами после участия в сериале "Игра престолов". Об этом пишет издание The Times.
По словам знаменитости, она ощутила, будто бы потеряла себя по причине продолжительных съемок в молодом возрасте.
"Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело", — заявила актриса.
Американский сериал "Игра престолов" вышел в прокат в 2011 году и завоевал симпатию зрителей. Действие картины происходит в вымышленном мире, который напоминает Европу средних веков. В сериале поднимается целый ряд вопросов, среди которых вопрос о роли женщин, семьи и церкви в обществе.
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