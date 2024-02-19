Актриса Мэйси Уильямс рассказала о психологических проблемах после съемок в сериале "Игра престолов"

Мэйси Уильямс рассказала о негативных последствиях съемок в "Игре престолов"

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Британская актриса Мэйси Уильямс рассказала о том, что ей пришлось столкнуться с психологическими проблемами после участия в сериале "Игра престолов". Об этом пишет издание The Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам знаменитости, она ощутила, будто бы потеряла себя по причине продолжительных съемок в молодом возрасте.

"Трудно даже мысленно вернуться в то время и говорить о том, насколько мне тогда было тяжело", — заявила актриса.

Американский сериал "Игра престолов" вышел в прокат в 2011 году и завоевал симпатию зрителей. Действие картины происходит в вымышленном мире, который напоминает Европу средних веков. В сериале поднимается целый ряд вопросов, среди которых вопрос о роли женщин, семьи и церкви в обществе.