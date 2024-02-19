Актер сериала "Воронины" сообщил, что ему будет сложно контролировать свой вес

Георгий Дронов заявил, что контролирование веса является сложной задачей

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Георгий Дронов, который многим зрителям известен по сериалу "Воронины", сообщил Пятому каналу о том, что контроль веса у него вызывает значительные трудности.

Актер пояснил, что его вес часто меняется: он то худеет, то набирает лишние килограммы. Этот феномен он назвал "магией".

"Магия просто. Иногда просто моему организму надо поправиться по роли. Я читаю "с животом" и появляется живот. Потом читаю "сухого телосложения" и живот куда-то уходит", — заявил Георгий Дронов.

При этом он подчеркнул, что, вероятно, изменения в весе вызваны физиологией. Но, по его словам, важно следить за собой, даже несмотря на то, что это непростая задача.

Впервые актер принял участие в кино в 1992 году. Но наибольшую популярность получил благодаря работе в картинах "Воронины", "Ночной дозор", а также "Саша+Маша".