Актер сериала "Воронины" сообщил, что ему будет сложно контролировать свой вес

Актер Георгий Дронов, который многим зрителям известен по сериалу "Воронины", сообщил Пятому каналу о том, что контроль веса у него вызывает значительные трудности.
Актер пояснил, что его вес часто меняется: он то худеет, то набирает лишние килограммы. Этот феномен он назвал "магией".
"Магия просто. Иногда просто моему организму надо поправиться по роли. Я читаю "с животом" и появляется живот. Потом читаю "сухого телосложения" и живот куда-то уходит", — заявил Георгий Дронов.
При этом он подчеркнул, что, вероятно, изменения в весе вызваны физиологией. Но, по его словам, важно следить за собой, даже несмотря на то, что это непростая задача.
Впервые актер принял участие в кино в 1992 году. Но наибольшую популярность получил благодаря работе в картинах "Воронины", "Ночной дозор", а также "Саша+Маша".
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.