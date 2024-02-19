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В кинотеатрах России совсем скоро пройдет VI Фестиваль индийского кино

В России скоро состоится VI Фестиваль индийского кино

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Кино

В кинотеатрах нашей страны с 22 по 25 февраля пройдет VI Фестиваль индийского кино. Об этом сообщает пресс-служба Indian Films Russia.

В России скоро состоится VI Фестиваль индийского кино
Фото: Own work by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share 3.0 Unported

Индийские фильмы будут показаны в сети кинотеатров "Синема Парк" в следующих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Новосибирске и Саратове. Причем зрители смогут насладиться просмотром не только старых картины, но также и новых. Откроет Фестиваль мюзикл режиссера Никхила Адвани "Наступит завтра или нет".

Напомним, что самое первое подобное мероприятие состоялось в 2016 году. Главная цель Фестиваля — познакомить зрителей с культовыми индийскими фильмами и блокбастерами.

Фестиваль Индийского Кино 2024
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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