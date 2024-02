В кинотеатрах России совсем скоро пройдет VI Фестиваль индийского кино

В кинотеатрах нашей страны с 22 по 25 февраля пройдет VI Фестиваль индийского кино. Об этом сообщает пресс-служба Indian Films Russia.

Фото: Own work by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share 3.0 Unported