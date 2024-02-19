Режиссер Люк Бессон снимет адаптацию "Дракулы" Брэма Стокера

Люк Бессон снимет картину по фильму "Дракула" Брэма Стокера

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Известный французский режиссер Люк Бессон собирается снять фильм, который будет основан на "Дракуле" Брэма Стокера. Об этом пишет deadline.com.

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В главных ролях картины снимутся актеры Кристоф Вальц и Калеб Лэндри Джонс. Другие исполнители пока остаются неназванными. Также сообщается, что в новом фильме акцент будет сделан на любовную линию главного героя — Дракулы. Предположительно, съемки начнутся уже в этом году.

По сюжету, в XV веке князь Владимир отвернулся от Бога после кончины своей любимой жены. Тем самым он стал вампиром. Несколькими столетиями позже, он встречает очень похожую девушку, начинает ее преследовать и обрекает себя на страдания.