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Полиция объявила о розыске директора "Ленфильма"

Глава "Ленфильма" объявлен в розыск

Кино

Скандал разгорелся в одной из крупнейших киностудий России. Полиция объявила о розыске Фёдора Щербакова-генерального директора "Ленфильма" в Санкт-Петербурге. Конкретная статья обвинения и уголовно-процессуальный статус Щербакова не разглашаются, но, судя по инсайдам от петербургских СМИ, речь идёт о неком "споре хозяйствующих субъектов".

Глава "Ленфильма" объявлен в розыск
Фото: Гимназия №12, Тверь

Федор Щербаков является директором киностудии “Ленфильм”. Он активно работает над развитием киноиндустрии в Санкт-Петербурге и продвижением фильмов, созданных на “Ленфильме”. Под его руководством студия продолжает выпускать фильмы и сериалы, а также проводит различные мероприятия и фестивали. В данный момент он находится в отпуске до 29 февраля, и его местонахождение неизвестно. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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