Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Эмма Стоун награждены премией БАФТА

Названы лауреаты кинопремии BAFTA

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

На 77-й церемонии вручения главной кинопремии Великобритании были названы лауреаты британской кинопремии BAFTA — Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Эмма Стоун.

Фото: flickr.com by Ben Sutherland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил награду в номинации "Лучшая мужская роль" за роль одного из руководителей Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера в одноименной драме режиссера Кристофера Нолана. До этого за роль Оппенгеймера Мерфи получил "Золотой глобус" и впервые за свою карьеру был номинирован на "Оскар".

Фильм "Оппенгеймер" Нолана получил премию БАФТА в 7 номинациях: "лучший фильм", "лучший режиссер", "лучшая мужская роль", "лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-мл.), а также за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение.

Эмма Стоун награждена за роль Беллы Бакстер, возвращенной к жизни стараниями ученого Годвина Бакстера (его роль исполнил Уиллем Дефо), в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Ранее за эту же роль она получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".