Звезда сериала "Слово пацана" подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в предстоящем байопике

Никита Кологривый заявил, что лучше всех сыграет Владимира Жириновского

2:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сыграет Владимира Жириновского в предстоящем байопике. Российский актер Никита Кологривый, который в последнее время постоянно на слуху, рассказал, что ему предложили воплотить на экране образ крупного политического деятеля России.

Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме о жизни покойного политика.

В Сети появилось видео, в котором актёр присутствует на встрече с преемником Жириновского Леонидом Слуцким и уверяет лидера ЛДПР и зрителей программы, что прекрасно справится с задачей.

"Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите", — заявил Никита.

Режиссер Александр Баранов еще в начале февраля заявил, что сценарий к фильму "Жириновский. Взлёт" уже готов, но выбор артиста на главную роль еще предстоит. Один из депутатов тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть кандидатуру Кологривого, который мало того что похож на политика, но и его манера общения и темперамент напоминают Владимира Вольфовича.

"То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно ещё много чего другого", — ответил Баранов.

Изначально предполагалось снять историю молодости Жириновского, когда он стоял у истоков партии ЛДПР, но режиссер допускает, что будут показаны и зрелые годы политика. А Никита надеется на объективный подход команды создателей к биографии главного героя.

Кологривый буквально загорелся этой идеей и в своих соцсетях даже провел опрос: как подписчики относятся к идее принять участие в биографической картине. Сам артист воспринял это как вызов. Роль личности такого масштаба может стать знаковой в жизни любого актера. Кроме того, это покажет его критикам, что он по праву так дерзко рассуждает о профессии и способен на большее.

Между тем, многие его коллеги по цеху ценят Никиту и отмечают его несомненный артистический дар. Агата Муцениеце, сыгравшая с ним в семейном фильме "Я — Медведь", говорит о нем, как об очень талантливом парне. Конечно, он не слишком удобен своей прямолинейностью, но зато искренен.