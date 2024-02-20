Не Клинт Иствуд. Кевин Костнер признан самым дорогим актером вестернов

В кинематографе вестерн является одним из самых влиятельных жанров в Голливуде. Такие звезды, как Джон Уэйн и Клинт Иствуд, помогли создать его каноны и популяризировать в киносреде.
Считается, что именно Клинт Иствуд — самый дорогой актер и режиссер жанра, но на самом деле кассовая кинозвезда вестернов всех времен и народов — это не кто иной, как Кевин Костнер. Его карьера как актера, режиссера и продюсера поистине увлекательна, поскольку она наполнена взлетами и сокрушительными ударами.
Всем известно, что Костнер снялся всего лишь в четырех вестернах, в отличие от того же Клинта Иствуда, у которого на счету свыше 10 картин. Но именно фильмы с Костнером имели колоссальный успех. Согласно Книге рекордов Гиннесса, четыре вестерна с его участием собрали в прокате в общей сложности 551 065 992 долларов! Для кино — это колоссальная цифра!
Есть еще один более примечательный факт: кассовые сборы мегахита 1990-го года "Танцующий с волками", составили в мире 424,2 млн долларов! В то время как знаменитая картина "Хороший, плохой, злой" собрала всего лишь 25,1 млн. долларов, что 15 раз меньше.
"Танцующий с волками" в 1990 году получил аж 7 премий престижной кинопремии "Оскар":
и другие.
Именно по этим причинам Кевин Костнер по праву считается самой кассовой кинозвездой вестернов всех времен и народов. Но, кто знает, может, когда-то в жанре появится новый талант, который затмит плеяду классических звезд Голливуда?
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