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Не Клинт Иствуд. Кевин Костнер признан самым дорогим актером вестернов

Этот актёр по праву считается самой кассовой звездой вестернов

1:52
Кино

В кинематографе вестерн является одним из самых влиятельных жанров в Голливуде. Такие звезды, как Джон Уэйн и Клинт Иствуд, помогли создать его каноны и популяризировать в киносреде.

Этот актёр по праву считается самой кассовой звездой вестернов
Фото: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Костнер,_Кевин#/media/Файл%3AKevin_Costner_2016.jpg by NASA/Bill Ingalls is licensed under https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/31190930230/

Считается, что именно Клинт Иствуд — самый дорогой актер и режиссер жанра, но на самом деле кассовая кинозвезда вестернов всех времен и народов — это не кто иной, как Кевин Костнер. Его карьера как актера, режиссера и продюсера поистине увлекательна, поскольку она наполнена взлетами и сокрушительными ударами.

Всем известно, что Костнер снялся всего лишь в четырех вестернах, в отличие от того же Клинта Иствуда, у которого на счету свыше 10 картин. Но именно фильмы с Костнером имели колоссальный успех. Согласно Книге рекордов Гиннесса, четыре вестерна с его участием собрали в прокате в общей сложности 551 065 992 долларов! Для кино — это колоссальная цифра!

Есть еще один более примечательный факт: кассовые сборы мегахита 1990-го года "Танцующий с волками", составили в мире 424,2 млн долларов! В то время как знаменитая картина "Хороший, плохой, злой" собрала всего лишь 25,1 млн. долларов, что 15 раз меньше.

"Танцующий с волками" в 1990 году получил аж 7 премий престижной кинопремии "Оскар":

  • за лучший фильм,
  • за лучшую режиссуру,
  • за лучшую операторскую работу

и другие.

Именно по этим причинам Кевин Костнер по праву считается самой кассовой кинозвездой вестернов всех времен и народов. Но, кто знает, может, когда-то в жанре появится новый талант, который затмит плеяду классических звезд Голливуда?

Танцующий с волками - Русский Трейлер (1990) | HD
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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