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Эмиль Хирш, Райан Филипп и Мена Сувари сражаются со зверями, чтобы выжить в дикой природе в трейлере "Prey"

В триллере "Prey" пара застряла в заповеднике дикой природы

1:07
Кино

В фильме "Prey" исполняют роли Райан Филипп, Эмиль Хирш, Дилан Флэшнер, Тристан Томпсон, Менуэа Сувари и другие. Автором сценария и режиссером является Мукунда Майкл Девил, известный по фильму "Столкновение".

В триллере "Prey" пара застряла в заповеднике дикой природы
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сюжет картины разворачивается в Африке. После смертельной угрозы со стороны радикальной группировки боевиков, молодая пара (их играют Мена Сувари и Райан Филипп), вынуждена пуститься в бега после того, как им пришлось отказаться от своей христианской миссионерской работы в пустыне Калахари.

Как раз в тот момент, когда они думают, что спаслись целыми и невредимыми благодаря сомнительному контрабандисту (Эмилю Хиршу) на старом шатком самолете, случается катастрофа. Лайнер совершает аварийную посадку в диком заповеднике, кишащем хищниками — львами, леопардами и гиенами. Группа оказывается втянутой в жестокую борьбу с суровыми условиями за выживание. Ведь среди угроз не только животные, но и люди. Спастись удастся только самым приспособленным.

В мировой прокат "Prey" выйдет 15 марта.

Добыча - русский трейлер (Prey 2022)
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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