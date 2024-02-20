Эмиль Хирш, Райан Филипп и Мена Сувари сражаются со зверями, чтобы выжить в дикой природе в трейлере "Prey"

В триллере "Prey" пара застряла в заповеднике дикой природы

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

В фильме "Prey" исполняют роли Райан Филипп, Эмиль Хирш, Дилан Флэшнер, Тристан Томпсон, Менуэа Сувари и другие. Автором сценария и режиссером является Мукунда Майкл Девил, известный по фильму "Столкновение".

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сюжет картины разворачивается в Африке. После смертельной угрозы со стороны радикальной группировки боевиков, молодая пара (их играют Мена Сувари и Райан Филипп), вынуждена пуститься в бега после того, как им пришлось отказаться от своей христианской миссионерской работы в пустыне Калахари.

Как раз в тот момент, когда они думают, что спаслись целыми и невредимыми благодаря сомнительному контрабандисту (Эмилю Хиршу) на старом шатком самолете, случается катастрофа. Лайнер совершает аварийную посадку в диком заповеднике, кишащем хищниками — львами, леопардами и гиенами. Группа оказывается втянутой в жестокую борьбу с суровыми условиями за выживание. Ведь среди угроз не только животные, но и люди. Спастись удастся только самым приспособленным.

В мировой прокат "Prey" выйдет 15 марта.