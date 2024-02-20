Культовые Кайдзю, Годзилла и Конг, сразятся с более сильным монстром в новом фильме

Монстры возвращаются: фильм про Годзиллу и Кинг-Конга выйдет в марте

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла х Конг: Новая империя", который дразнит зрителя предстоящим просмотром масштабной битвы монстров.

Фото: Flickr: Kong by a l l y is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последней части кинофраншизы два титана столкнутся с колоссальными силами, которые угрожают равновесию на Земле. И эта самая сила проявится в образе другого примата по имени Скар Кинг, который будет главным антагонистом фильма.

Трейлер, конечно, не скрывает полного масштаба действия и сохраняет некую интригу. Учитывая некоторые кадры, похоже, что Скар Кинг будет не единственным противником Годзиллы и Конга. Кто этот новый монстр — остается в секрете, и, вероятно, останется таковым до дебюта фильма в кинотеатрах в следующем месяце.

Единственное, что очевидно из трейлера — это Конг и Годзилла больше не враги. Они объединяются, чтобы сразиться со Скаром Кингом и в процессе сравнять с землей еще один город… А может, и не один...

Зрителей также встретит множество новых персонажей: Дэн Стивенс сыграет главную роль в фильме вместе с Ребеккой Холл, Брайаном Тайри Генри и Кейли Хоттл.

"Годзилла х Конг: Новая империя" выходит в кинотеатрах 29 марта 2024 года.