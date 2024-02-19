О чем фильм "Лёд-3" и стоит ли его смотреть?

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Не ледяная мелодрама "Лёд-3" вышла на широкие экраны

1:07
Кино

Свежая часть трехлетней русской кинотрилогии "Лёд" о жизни фигуристки и хоккеиста вышла на экраны 14 февраля.

Не ледяная мелодрама "Лёд-3" вышла на широкие экраны
Фото: Ice Skates by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Главные герои, воплощенные на экране Александром Петровым и Марией Ароновой, вновь привлекли внимание зрителей.

Надя Горина, главная героиня, только что закончила школу и мечтает покорить вершину фигурного катания, завоевав "Кубок льда". Еще с детства она стремится достичь этой цели, ведь ее покойной матери это не удалось. В этот судьбоносный момент тренер Нади Ирина Шаталина вынуждена сняться с тренировок из-за тяжелой болезни и лечь в больницу. Дополнительные сложности возникают из-за артроза Нади.

Режиссер-дебютант Юрий Хмельницкий снял третью часть франшизы, придав ей особую энергичность, при этом сохранив весь драматизм. Также режиссер смог избежать использования избитых сценарных приемов и сохранить лучшее из предыдущих двух частей сиквела.

Напомнаем, что премьера фильма состоялась 14 февраля и уже успела собрать положительные отзывы от зрителей.

Лёд 3 | Трейлер
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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