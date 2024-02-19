О чем фильм "Лёд-3" и стоит ли его смотреть?

Не ледяная мелодрама "Лёд-3" вышла на широкие экраны

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Свежая часть трехлетней русской кинотрилогии "Лёд" о жизни фигуристки и хоккеиста вышла на экраны 14 февраля.

Фото: Ice Skates by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Главные герои, воплощенные на экране Александром Петровым и Марией Ароновой, вновь привлекли внимание зрителей.

Надя Горина, главная героиня, только что закончила школу и мечтает покорить вершину фигурного катания, завоевав "Кубок льда". Еще с детства она стремится достичь этой цели, ведь ее покойной матери это не удалось. В этот судьбоносный момент тренер Нади Ирина Шаталина вынуждена сняться с тренировок из-за тяжелой болезни и лечь в больницу. Дополнительные сложности возникают из-за артроза Нади.

Режиссер-дебютант Юрий Хмельницкий снял третью часть франшизы, придав ей особую энергичность, при этом сохранив весь драматизм. Также режиссер смог избежать использования избитых сценарных приемов и сохранить лучшее из предыдущих двух частей сиквела.

Напомнаем, что премьера фильма состоялась 14 февраля и уже успела собрать положительные отзывы от зрителей.