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Режиссер Дени Вильнев сообщил, что вырезал некоторые сцены из второй части "Дюны"

Полной версии киноэпопеи "Дюна 2" не будет: фильм в два раза сократили

Кино

Оригинальная версия картины "Дюна: Вторая часть" содержала более четырёх часов материала, но по итогу было принято решение выпустить всего два с половиной часа.

Полной версии киноэпопеи "Дюна 2" не будет: фильм в два раза сократили
Фото: youtube.com by Astronimation is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В интервью Collider Дени Вильнев заявил, что фанаты фильма могут не рассчитывать увидеть вырезанные эпизоды и фрагменты, которые не попали в финальную версию для проката:

"Иногда я снимаю кадры и говорю себе: "Не могу поверить, что вырезаю это". Я чувствую себя самураем, вспарывающим себе живот. Именно поэтому я не могу вернуться назад и попытаться оживить Франкенштейна. Да, это болезненный проект, но это моя работа. Фильм в приоритете. Я часто думаю, что слишком строг в монтажной. Но я такой не из-за своего эго, я такой из-за фильма".

Напоминаем, что до мировой премьеры фильма "Дюна: Вторая часть" осталось меньше месяца. Картина снята по мотивам культового романа Фрэнка Герберта. Сюжет повествует о битве нескольких кланов за "специю" — ценнейший во вселенной элемент, который можно получить только в единственном месте: на пустынной и таинственной планете Арракис.

Дюна: вторая часть. Трейлер
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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