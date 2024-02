Режиссер Дени Вильнев сообщил, что вырезал некоторые сцены из второй части "Дюны"

Оригинальная версия картины "Дюна: Вторая часть" содержала более четырёх часов материала, но по итогу было принято решение выпустить всего два с половиной часа.

