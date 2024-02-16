Вселенная "Человека-Паука" уже не та. "Мадам Паутина" стал самым провальным фильмом, снятым по комиксам

Зрители остались крайне недовольны премьерой "Мадам Паутина"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

В США состоялся премьерный показ кинокомикса "Мадам Паутина".

Фото: flickr.com by vastateparksstaff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

История разворачивается во вселенной "Человека-паука". В интернете появились первые отзывы кинокритиков о фильме. Исходя из данных сервиса Metacritic, эксперты крайне недовольны новинкой Marvel — картина получила всего лишь 29 баллов из 100 возможных.

Зрителям не понравился шаблонный посредственный сюжет, слабый юмор и недостаточное количество экшена. Многие также отмечают, что арки персонажей были недостаточно проработаны.

Американский редактор издания The Hollywood Handle Ричард Нето:

"Мадам Паутина" ужасна. Я пытался получить удовольствие, но, к сожалению, плохое исполнение этому не помогло. Актерский состав, безусловно, великолепен, но актерская игра определенно разочаровала. Sony пока нужно прекратить снимать подобные фильмы".

Несмотря на весь негатив, в картине были найдены и положительные стороны: критики оценили актерскую игру и дали ей положительную оценку. Также им понравилась стилизация супергероики под двухтысячные и жанровые элементы триллера.