Вселенная "Человека-Паука" уже не та. "Мадам Паутина" стал самым провальным фильмом, снятым по комиксам

В США состоялся премьерный показ кинокомикса "Мадам Паутина".
История разворачивается во вселенной "Человека-паука". В интернете появились первые отзывы кинокритиков о фильме. Исходя из данных сервиса Metacritic, эксперты крайне недовольны новинкой Marvel — картина получила всего лишь 29 баллов из 100 возможных.
Зрителям не понравился шаблонный посредственный сюжет, слабый юмор и недостаточное количество экшена. Многие также отмечают, что арки персонажей были недостаточно проработаны.
Американский редактор издания The Hollywood Handle Ричард Нето:
"Мадам Паутина" ужасна. Я пытался получить удовольствие, но, к сожалению, плохое исполнение этому не помогло. Актерский состав, безусловно, великолепен, но актерская игра определенно разочаровала. Sony пока нужно прекратить снимать подобные фильмы".
Несмотря на весь негатив, в картине были найдены и положительные стороны: критики оценили актерскую игру и дали ей положительную оценку. Также им понравилась стилизация супергероики под двухтысячные и жанровые элементы триллера.
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