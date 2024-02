Новосибирские школьники спасают человечество! В прокат выходит российский фильм "Гостья из космоса"

Премьера фильма "Гостья из космоса" в кинотеатрах состоялась 15 февраля. Фильм предлагает зрителям захватывающий сюжет о борьбе с вторжением пришельцев. Спасать человечество будут школьники из Новосибирска.

Фото: nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder) is licensed under public domain