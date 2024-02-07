Шедевр или провал? Чарли Кауфман вновь шокирует мир своим мультфильмом

"Орион и Тьма" — это мультфильм, созданный DreamWorks под режиссурой дебютанта Шона Чэрмэтца, но привлекающий внимание благодаря сценарию Чарли Кауфмана.
Фильм рассказывает историю 11-летнего Ориона, который побеждает свои страхи и фобии, освоившись с темнотой в сотрудничестве с персонажем по имени Тьма. Об этом сообщает Известия.
Хотя фабула фильма кажется простой и подходящей для семейного просмотра, некоторые зрители с трудом воспринимают необычный стиль и юмор Кауфмана. Однако фильм получил признание среди фанатов режиссера, которые наслаждаются его иронией и характерным подходом к темам ужаса и оптимизма.
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