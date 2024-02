Грымов высказался об уехавших артистах и бесовщине в "Мастере и Маргарите"

Скандалы вокруг новой картины по Булгакову — просто пиар-кампания, чтоб отбить огромные деньги, полагает художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов. Об этом он сообщил в интервью Радио "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Natalya Raevskaya is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa