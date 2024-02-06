Грымов высказался об уехавших артистах и бесовщине в "Мастере и Маргарите"

Режиссер Грымов: скандал вокруг фильма "Мастер и Маргарита" — пиар

Скандалы вокруг новой картины по Булгакову — просто пиар-кампания, чтоб отбить огромные деньги, полагает художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов. Об этом он сообщил в интервью Радио "Комсомольская правда".

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"Пиар для фильма очень важен, потому что кино — скоротечный товар, он быстро портится. Если не соберёт деньги за первый уик-энд, то все закончится", — пояснил режиссёр.

По его мнению, в "Мастере и Маргарите" присутствует бесовщина, но вопрос, куда ведет эта экранизация, остается открытым. Мэтр также высказался об артистах, покинувших Россию. Он уверен, что многие вернутся.

Юрий Грымов — известный режиссер театра и кино, обладатель более 70 профессиональных наград. Он также является фотографом, писателем. Он славится нестандартным взглядом на вещи и явления, на людей и события, на спектакли и кино. Его богатая биография включает в себя не только многочисленные путешествия, в том числе и одно кругосветное, но и встречи с интересными, талантливыми, знаменитыми людьми: Людмилой Улицкой, Алексеем Петренко, Алексеем Баталовым.