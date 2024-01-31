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Продюсеры ответили на обвинения режиссера "Мастера и Маргариты" в связях с Украиной

1:44
Кино

Более пяти лет назад началась работа над фильмом "Мастер и Маргарита", и после завершения контрактных обязательств и финансовых взаимоотношений с продюсерскими компаниями, режиссер Михаил Локшин вернулся в США осенью 2021 года, сообщает EADaily со ссылкой на одну из продюсерских компаний проекта Mars Media.

В заявлении отмечается, что Михаил Локшин, являющийся гражданином США, участвовал только в съемочном процессе, и после осени 2021 года контроль над производством фильма полностью перешел под ответственность продюсеров.

Производители подчеркивают, что создание фильма стало возможным благодаря государственной поддержке, которая составила менее половины от общего бюджета. Компания утверждает, что без этой помощи создание такого масштабного проекта было бы невозможным.

Проект реализован при участии продюсерских компаний Mars Media и Профит, которые ранее создали успешные фильмы и сериалы, такие как "Ликвидация", "Брестская крепость", "Т-34", "Аритмия", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Пальма" и другие.

Также отмечено, что создатели фильма проявили большое уважение к оригинальному произведению - роману Михаила Булгакова. Консультантом проекта на стадии написания сценария выступил Музей им. Булгакова.

По информации Mars Media, фильм "Мастер и Маргарита" вызвал значительный интерес у зрителей и за первый уикенд собрал около 428 млн рублей. Таким образом, он стал лидером кинопроката не только в России, но и в странах СНГ, обойдя фильмы "Бременские музыканты", "Холоп-2" и "Воздух".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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