Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого внесли в базу сайта "Миротворец"

Российского актёра Никиту Кологривого, который известен по роли "Кощея" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в фильме "По щучьему велению", внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".
В качестве причины внесения в базу указывается, что он "покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, отмечается, что актёр поддерживает Россию.
Кроме того, Украина обвиняет Кологривого в "сознательном нарушении границ Украины". Ведь прежде актёр принимал участие в съёмках сериала "Чёрная весна", которые проходили в Крыму.
В настоящее время на сайте отображены личные данные Кологривого и его бывшей жены — актрисы Александрины Питиримовой. Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года.
Напомним, что на сайте "Миротворец" публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины.
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