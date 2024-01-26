Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого внесли в базу сайта "Миротворец"

Российского актёра Кологривого внесли в базу сайта "Миротворец"

Российского актёра Никиту Кологривого, который известен по роли "Кощея" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также в фильме "По щучьему велению", внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

В качестве причины внесения в базу указывается, что он "покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, отмечается, что актёр поддерживает Россию.

Кроме того, Украина обвиняет Кологривого в "сознательном нарушении границ Украины". Ведь прежде актёр принимал участие в съёмках сериала "Чёрная весна", которые проходили в Крыму.

В настоящее время на сайте отображены личные данные Кологривого и его бывшей жены — актрисы Александрины Питиримовой. Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года.

Напомним, что на сайте "Миротворец" публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины.