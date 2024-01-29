За неделю избавиться от акцента. Остин Батлер рассказал, как готовился к новым съёмкам

Остин Батлер рассказал о том, что ему пришлось быстро научиться разговаривать без акцента, так как между картинами прошла неделя.
Появившись в программе "The Late Show With Stephen Colbert", Батлер поделился своими впечатлениями о непростом для себя вызове. Он с юмором заметил:
"У меня был тренер по диалекту, чтобы помочь мне не звучать как Элвис".
Остин Батлер рассказал, что между завершением съемок "Элвиса" и началом работы над "Повелителями воздуха" прошла всего неделя. Стремление номинированного на "Оскар" актера к аутентичности заставило его быстро избавиться от акцента Элвиса Пресли.
Батлер объяснил, что столкнулся с некоторыми трудностями, когда завершились съемки для "Элвиса" База Лурмана, потому что он посвятил три года своей жизни изображению короля рок-н-ролла. После завершения съёмок пришлось заново открывать для себя собственную личность.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.