За неделю избавиться от акцента. Остин Батлер рассказал, как готовился к новым съёмкам

Главный актёр фильма "Элвис" нанял себе тренера по диалекту, чтобы сыграть в новом фильме

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Остин Батлер рассказал о том, что ему пришлось быстро научиться разговаривать без акцента, так как между картинами прошла неделя.

Фото: AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC is licensed under https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/austin-butler-hired-dialect-coach-elvis-accent-masters-of-the-air-1235807714/

Появившись в программе "The Late Show With Stephen Colbert", Батлер поделился своими впечатлениями о непростом для себя вызове. Он с юмором заметил:

"У меня был тренер по диалекту, чтобы помочь мне не звучать как Элвис".

Остин Батлер рассказал, что между завершением съемок "Элвиса" и началом работы над "Повелителями воздуха" прошла всего неделя. Стремление номинированного на "Оскар" актера к аутентичности заставило его быстро избавиться от акцента Элвиса Пресли.

Батлер объяснил, что столкнулся с некоторыми трудностями, когда завершились съемки для "Элвиса" База Лурмана, потому что он посвятил три года своей жизни изображению короля рок-н-ролла. После завершения съёмок пришлось заново открывать для себя собственную личность.