Шок и честь: Киллиан Мерфи рассказывает в интервью NYT об эмоциях, связанные с первой номинации на "Оскар"

NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"

Звезда "Оппенгеймера” делится своими ощущениями от первой номинации на "Оскар" и странными впечатлениями от сезона вручения наград (например, от того, что он застрял в очереди с Мэрил Стрип).

Фото: Кадр из фильма "Оппенгеймер" is licensed under https://kg-portal.ru/movies/oppenheimer/trailers/

В откровенном телефонном интервью 48-летний актер поделился своими чувствами.

"Это очень, очень стеснительно", — сказал он, все еще находясь в состоянии легкого шока. — Для меня большая честь быть причастным к фильму, который так сильно затронул людей, что мы даже не ожидали".

В "Оппенгеймере", поразительном байопике Кристофера Нолана, Мерфи играет роль Дж. Роберта Оппенгеймера, американского физика-теоретика, известного как отец атомной бомбы. Вышедший на экраны 21 июля вместе с "Барби", фильм быстро покорил зрителей и критиков, собрав в мировом прокате более 950 миллионов долларов.

Мерфи уже сотрудничал с Ноланом в ролях второго плана в таких фильмах, как "Бэтмен: Начало", "Тёмный рыцарь" и "Начало", но его последняя работа стала прорывом. Он получил признание за то, что придал Оппенгеймеру интенсивность и эмоциональную сложность, что принесло ему премию "Золотой глобус" как лучшему актеру в драме. Будучи номинантом на премию "Выбор критиков" и претендуя на премию Гильдии киноактеров, Мерфи провел удивительно насыщенный сезон наград.

Размышляя о новой главе в своей карьере, Мерфи усмехается:

"Для меня это было достаточно ново, но должен сказать, что, кажется, у меня это получается".

Он с удовольствием вспоминает недавнюю церемонию, на которой ему довелось стоять в одной очереди с легендарной Мерил Стрип, подчеркивая сюрреалистичность ситуации.