50-й фильм великого американского режиссёра Вуди Аллена теперь можно найти и посмотреть в интернете

В сети появился новый фильм Вуди Аллена

Вуди Аллен вернулся с новым шедевром "Великая ирония" — его 50-й фильм. Сюжет о неожиданных перипетиях в жизни и, конечно же, любви.

Фото: Фото: Petite Fleur Productions is licensed under https://cinemax.ru/wp-content/uploads/2023/09/длавьльдав.jpg

Вуди Аллен продолжает свою кинематографическую эпопею, несмотря ни на что. Скандальный режиссер, покинувший Голливуд, нашел свою новую творческую стихию в Европе. Многие называют "Coup de chance" (перев. "Счастливый случай" так в оригинале называется картина) его, возможно, последним произведением, особенно учитывая неудачу предыдущего фильма "Фестиваль Рифкина".

Сюжет "Великой иронии" начинается с приятного и неожиданного подарка судьбы для главной героини, Фанни, сотрудницы аукционного дома и жены влиятельного бизнесмена Фурнье. Судьба сводит её с бывшим одноклассником Алена, когда-то влюбленного в неё.

Детские чувства вспыхивают заново, когда Ален и Фанни начинают восстанавливать свою дружбу. Однако счастливый случай, перешедший к осознанной измене, путает все карты для героев. Великолепная игра актеров и неожиданный поворот сюжета делают новый фильм Вуди Аллена неотъемлемой частью его уникального творческого наследия.

В фильме сыграли Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер.

Этот фильм можно будет увидеть 26 января в прямом эфире в 22:00 на Кинопоиске и обсудить его в в Telegram-канале "Кинопоиск: фильмы и сериалы".