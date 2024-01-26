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В кинопрокат вышла новая экранизация шедевра Михаила Булгакова "Мастер и Маргариты"

В кинопрокат вышла новая экранизация "Мастера и Маргариты"

Кино

25 января в российский кинопрокат вышел фильм, который обещал вновь погрузить зрителей в удивительный мир Михаила Булгакова. Амбициозный проект Михаила Локшина и Романа Кантора — высокобюджетная экранизация произведений Булгакова, а также вольная интерпретация его биографии. 

В кинопрокат вышла новая экранизация "Мастера и Маргариты"
Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Главные  роли в этой мелодраме сыграла звёздная супружеская пара — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Однако, несмотря на российский актёрский ансамбль, создатели фильма прибегли к международному актёрскому составу. Так, Воланда исполнил немецкий актёр Аугуст Диль, Понтия Пилата сыграл датчанин Клас Банг, а Иешуа предстал перед зрителями в исполнении Аарона Водовоза. Кота Бегемота нарисовали,  озвучил его Юра Борисов.

"Мастер и Маргарита" предлагает  свежий взгляд на знаменитую историю. Сценаристы и режиссёры решили немного отступить от оригинальной истории, добавив свои собственные краски к палитре произведения. Однако, несмотря на изменения, фильм сохраняет основные события и атмосферу советских 1930-х годов.

События фильма разворачиваются в Москве 1930-х годов, где известный писатель, сыгранный Евгением Цыгановым, оказывается в центре литературного скандала. После того, как спектакль по его пьесе снимают из репертуара, его жизнь кардинально меняется. Однако встреча с загадочной Маргаритой, исполненной Юлией Снигирь, становится поворотным моментом. Поддержанный её любовью, писатель воссоздает свой мир в новом романе, где реальность и вымысел переплетаются в ошеломляющую картину.

Эта интересная экранизация обещает зрителям не только глубокие драматические сцены, но и захватывающие визуальные эффекты. "Мастер и Маргарита" представляет собой современный взгляд на классическое произведение и, несомненно, заслуживает внимания как поклонников литературы, так и ценителей кинематографа. Не упустите возможность окунуться в мистический мир Булгакова вместе с этим захватывающим фильмом.

«Мастер и Маргарита» / Трейлер
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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