В кинопрокат вышла новая экранизация шедевра Михаила Булгакова "Мастер и Маргариты"

25 января в российский кинопрокат вышел фильм, который обещал вновь погрузить зрителей в удивительный мир Михаила Булгакова. Амбициозный проект Михаила Локшина и Романа Кантора — высокобюджетная экранизация произведений Булгакова, а также вольная интерпретация его биографии.

