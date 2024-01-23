Появился список номинантов на премию "Оскар-2024"

Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"

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10 марта состоится одно из ключевых событий в мире кино: 96-я церемония вручения премии "Оскар". Сегодня актеры Зази Битц и Джек Куэйд представили список номинантов.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

"Лучшая картина": "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интереса", "Барби" и "Оппенгеймер".

На звание "Лучшего режиссера" претендуют Жюстина Трие ("Анатомия падения"), Мартина Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофера Нолана ("Оппенгеймер"), Йоргоса Лантимоса ("Бедные-несчастные") и Джонатана Глейзера ("Зона интересов").

В номинации "Лучший актер": Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").

А среди претенденток на статуэтку "Лучшей актрисы" - Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

В категории "Лучший актер второго плана" выделяют Стерлинга К. Брауна ("Американское чтиво"), Роберта Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберта Дауни-младшего ("Оппенгеймер"), Райана Гослинга ("Барби") и Марка Руффало ("Бедные-несчастные").

"Лучшей актрисой второго плана" может стать Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Даниэль Брукс ("Фиолетовый цвет"), Америка Феррера ("Барби"), Джоди Фостер ("Ньяд") или Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").