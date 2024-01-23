Появился список номинантов на премию "Оскар-2024"

10 марта состоится одно из ключевых событий в мире кино: 96-я церемония вручения премии "Оскар". Сегодня актеры Зази Битц и Джек Куэйд представили список номинантов.
"Лучшая картина": "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интереса", "Барби" и "Оппенгеймер".
На звание "Лучшего режиссера" претендуют Жюстина Трие ("Анатомия падения"), Мартина Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофера Нолана ("Оппенгеймер"), Йоргоса Лантимоса ("Бедные-несчастные") и Джонатана Глейзера ("Зона интересов").
В номинации "Лучший актер": Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
А среди претенденток на статуэтку "Лучшей актрисы" - Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").
В категории "Лучший актер второго плана" выделяют Стерлинга К. Брауна ("Американское чтиво"), Роберта Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберта Дауни-младшего ("Оппенгеймер"), Райана Гослинга ("Барби") и Марка Руффало ("Бедные-несчастные").
"Лучшей актрисой второго плана" может стать Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Даниэль Брукс ("Фиолетовый цвет"), Америка Феррера ("Барби"), Джоди Фостер ("Ньяд") или Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.