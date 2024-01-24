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Детективые фильмы Южной Кореи с очаровательной восточноазиатской ментальностью

Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом

1:21
Кино

Фильмы южнокорейского производства завораживают не только сюжетом, но и особой атмосферой восточной культуры.

Южнокорейские детективные фильмы с непревзойдённым азиатским колоритом
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

1. "Воспоминания об убийстве", 2003. 1986 год, провинция Гюнгги. Найдено тело убитой молодой женщины. Два месяца спустя при аналогичных обстоятельствах начинается серия подобных убийств. И в стране, которая никогда не знала подобных преступлений, мрачные слухи о серийном убийце становятся всё громче. В этом районе создана специальная оперативная группа, в состав которой входят два местных детектива Пак Ду Ман и Чжо Ен Гу, а также детектив из Сеула, который попросил, чтобы ему поручили это дело.

2. "Сигнал", 2016. Детективы из настоящего и детектив из прошлого общаются по рации, чтобы раскрыть запутанное преступление.

3. "Дети", 2011. Фильм основан на реальном, но нераскрытом деле об убийстве начала 1990-х годов, известном среди корейцев как "исчезновение детей-лягушек". В 1991 году пятеро учеников начальной школы сказали своим родителям, что собираются потграть на близлежащей горе, чтобы половить лягушек, а потом пропали без вести.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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