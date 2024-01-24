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Детективные фильмы с интригующими сюжетными поворотами для любителей разгадывать тайны

Детективные фильмы с хитроумным сюжетом, которые заставят вас поломать голову

1:30
Кино

Любите детективные фильмы? Представляем вашему вниманию подборку картин, за просмотром которых вы можете примерить на себя роль следователя.

Детективные фильмы с хитроумным сюжетом, которые заставят вас поломать голову
Фото: commons.wikimedia.org by GlacierNPS is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

1. "Кома", 1978. Молодая женщина-врач обнаруживает, что в её больнице происходит что-то зловещее. У относительно здоровых пациентов возникают "осложнения" во время простых операций, и они впадают в кому. Затем пациентов отправляют в институт, который за ними ухаживает. Молодой врач подозревает, что за этим кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

2. "Секреты Лос-Анджелеса", 1997. Три детектива коррумпированной и жестокой полиции Лос-Анджелеса 1950-х годов используют разные методы, чтобы раскрыть заговор, стоящий за убийствами посетителей ночной закусочной из дробовика.

3. "Твин Пикс: Сковозь огонь", 1992. В сомнительном городке Дир Мидоу, штат Вашингтон, агент ФБР Десмонд необъяснимым образом исчезает во время охоты за человеком, убившим девочку-подростка. Убийцу так и не удаётся задержать, и, пережив мрачные видения и встречи со сверхъестественным, агент Дейл Купер хладнокровно предсказывает, что преступник заберёт ещё одну жизнь. Тем временем в более уютном городке Твин Пикс красавица-гедонистка Лора Палмер общается с подонками и, похоже, обречена на ужасную участь.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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