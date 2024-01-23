Фильмы, которые позволяют нам правдиво взглянуть на войну без романтизации и пафоса

Фильмы о войне, в которых мало романтизированного героизма, но много суровой правды

1:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Посмотрите на досуге фильмы, которые помогут вам понять трагедию и боль войны с точки зрения солдата.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.

1. "Мы были солдатами", 2002. Подполковник Хэл Мур (Мел Гибсон) ведёт своих людей в жестокий бой против солдат Северного Вьетнама. В фильме также фигурирует сержант-майор Бэзил Пламли (Сэм Эллиотт), неукротимая фигура, чья храбрость сияет среди хаоса. Видение режиссеёра Рэндалла Уоллеса создаёт картину мрачной реальности войны. Авторы фильма отказываются от романтизированного героизма ради суровой правды. Картина отражает реалии, с которыми сталкиваются те, кто находится на фронте.

2. "По соображениям совести", 2016. Правдивая история Десмонда Досса (Эндрю Гарфилд), который получил Почётную медаль Конгресса, несмотря на отказ носить оружие во время Второй мировой войны по религиозным мотивам. Досс был призван в армию и подвергнут остракизму сослуживцами за свою пацифистскую позицию, но впоследствии заслужил уважение и обожание за свои храбрость, самоотверженность и сострадание после того, как он рискнул своей жизнью, чтобы спасти 75 человек в битве за Окинаву.

3. "13 часов: Тайные солдаты Бенгази", 2016. 11 сентября 2012 года исламские боевики напали на консульство США в Бенгази, Ливия, убив посла Дж. Кристофера Стивенса и Шона Смита, офицера дипломатической службы. Менее чем в миле отсюда дислоцируются члены (Джеймс Бейдж Дейл, Джон Красински, Макс Мартини) группы безопасности Аннекса, бывшие солдаты, которым поручено защищать оперативников и дипломатов в городе. Пока штурм продолжается, шестеро мужчин вступают с комбатантами в ожесточенную перестрелку, чтобы спасти жизни оставшихся американцев. Стоит, конечно, при этом напомнить, что в хаос с террористами и конфликтами между разными племенами Ливию ввергла интервенция самих США при Обаме.