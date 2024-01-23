Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Логика кошачьего выбора: как нелогичные решения питомцев имеют свою глубокую смысловую основу
Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком
О чем говорит кошачье мурлыканье
Зеленская украинцам: "Не ждите, что когда-то станет легче"
Фильмы, которые позволяют нам правдиво взглянуть на войну без романтизации и пафоса

Фильмы о войне, в которых мало романтизированного героизма, но много суровой правды

1:58
Кино

Посмотрите на досуге фильмы, которые помогут вам понять трагедию и боль войны с точки зрения солдата.

Фильмы о войне, в которых мало романтизированного героизма, но много суровой правды
Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.

1. "Мы были солдатами", 2002. Подполковник Хэл Мур (Мел Гибсон) ведёт своих людей в жестокий бой против солдат Северного Вьетнама. В фильме также фигурирует сержант-майор Бэзил Пламли (Сэм Эллиотт), неукротимая фигура, чья храбрость сияет среди хаоса. Видение режиссеёра Рэндалла Уоллеса создаёт картину мрачной реальности войны. Авторы фильма отказываются от романтизированного героизма ради суровой правды. Картина отражает реалии, с которыми сталкиваются те, кто находится на фронте.

2. "По соображениям совести", 2016. Правдивая история Десмонда Досса (Эндрю Гарфилд), который получил Почётную медаль Конгресса, несмотря на отказ носить оружие во время Второй мировой войны по религиозным мотивам. Досс был призван в армию и подвергнут остракизму сослуживцами за свою пацифистскую позицию, но впоследствии заслужил уважение и обожание за свои храбрость, самоотверженность и сострадание после того, как он рискнул своей жизнью, чтобы спасти 75 человек в битве за Окинаву.

3. "13 часов: Тайные солдаты Бенгази", 2016. 11 сентября 2012 года исламские боевики напали на консульство США в Бенгази, Ливия, убив посла Дж. Кристофера Стивенса и Шона Смита, офицера дипломатической службы. Менее чем в миле отсюда дислоцируются члены (Джеймс Бейдж Дейл, Джон Красински, Макс Мартини) группы безопасности Аннекса, бывшие солдаты, которым поручено защищать оперативников и дипломатов в городе. Пока штурм продолжается, шестеро мужчин вступают с комбатантами в ожесточенную перестрелку, чтобы спасти жизни оставшихся американцев. Стоит, конечно, при этом напомнить, что в хаос с террористами и конфликтами между разными племенами Ливию ввергла интервенция самих США при Обаме

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком
О чем говорит кошачье мурлыканье
Зеленская украинцам: "Не ждите, что когда-то станет легче"
NTV: На 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников