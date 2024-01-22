Съемки ядерного взрыва в "Оппенгеймере"

Как отсняли сцену ядерного взрыва в фильме "Оппенгеймер"

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В фильме "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана представлена важная сцена, изображающая первый ядерный взрыв, проведенный в рамках Манхэттенского проекта. Решив отойти от использования компьютерной графики, Нолан выбрал создание взрыва в натуральную величину.

Фото: Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Съемки этой важной сцены проходили в пустыне штата Нью-Мексико, неподалеку от места первого ядерного испытания. Для реконструкции взрыва команда по спецэффектам прибегла к технике принудительной перспективы, используя уменьшенные модели. Суть метода заключается в том, что чем ближе объект к камере, тем крупнее он выглядит, создавая иллюзию нужного масштаба.

Взрыв сам по себе был весьма реалистичным. С использованием бензина, пропана и мощных вентиляторов удалось эффектно воссоздать пламенный столб. Для имитации ослепительной вспышки ядерного взрыва на всю конструкцию нанесли смесь из алюминиевой пудры и магния.