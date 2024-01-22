Съемки ядерного взрыва в "Оппенгеймере"

В фильме "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана представлена важная сцена, изображающая первый ядерный взрыв, проведенный в рамках Манхэттенского проекта. Решив отойти от использования компьютерной графики, Нолан выбрал создание взрыва в натуральную величину.
Съемки этой важной сцены проходили в пустыне штата Нью-Мексико, неподалеку от места первого ядерного испытания. Для реконструкции взрыва команда по спецэффектам прибегла к технике принудительной перспективы, используя уменьшенные модели. Суть метода заключается в том, что чем ближе объект к камере, тем крупнее он выглядит, создавая иллюзию нужного масштаба.
Взрыв сам по себе был весьма реалистичным. С использованием бензина, пропана и мощных вентиляторов удалось эффектно воссоздать пламенный столб. Для имитации ослепительной вспышки ядерного взрыва на всю конструкцию нанесли смесь из алюминиевой пудры и магния.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.