Фильмы для сторонников теории об НЛО о далёких инопланетных цивилизациях

Фантастические фильмы, рассказывающие о полётах в космос и инопланетных цивилизациях

1:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Если ваше воображение будоражит мысль о наличии инопланетного разума, советуем посмотреть данную подборку фильмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Timo Palo is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. "Чужие", 1986. Прошло много лет с тех пор, как Эллен Рипли (её играет Сигурни Уивер) столкнулась с хищным инопланетным существом. Её ужас возвращается, когда отряд морских пехотинцев находит её знания полезными для противостояния подобной инопланетной угрозе в космической колонии, которую люди основали на Луне. То, что они считали пустынным местом, теперь кишит инопланетянами.

2. "Прометей", 2012. Известный археолог доктор Элизабет Шоу (её играет Нуми Рапас) следует смутным подсказкам, которые приводят её и профессионального партнера Чарли Холлоуэя (его играет Логан Маршалл-Грин) вместе с семнадцатью другими членами экипажа в амбициозную экспедицию в открытый космос.

На дворе 2093 год, и они исследуют возможное существование высших внеземных сущностей. Внутри таинственного сооружения на экзолуне находится ужасающее открытие, а подземные туннели хранят ещё больше секретов и загадок.

3. "Чужой: Завет", 2017. Прошло почти одиннадцать лет с тех пор, как произошла катастрофа на далекой луне LV-223, где экипаж "Прометея" приступил к миссии, закончившейся крахом.

Теперь судно для колонизации дальнего космоса USCSS Covenant перевозит новый экипаж, но не на ту же Экзолуну. Они отправляются на Ориге-6 с более чем двумя тысячами колонистов, пребывающих в криогенной спячке.

По прибытии команда намеревается создать для себя новый мир. Однако неожиданные проблемы вынуждают их исследовать близлежащую пригодную для жизни планету, которая сильно напоминает Землю.