Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный летчик Попов: в РФ нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА
Охотничий инстинкт собак: почему игрушки с характерными звуками становятся трофеями
Глава Пентагона Остин призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет
Детективные фильмы с интригующими расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами
Безработная Милявская рассказала, чем занимается после того, как её концерты отменили
На Западе открыто заявили о разделе Украины
Заливной пирог на кефире: с яйцом и зелёным луком получается особенно вкусно
44-летняя Виктория Боня высказалась о решении отправить Елену Блиновскую в следственный изолятор
10 лучших бальзамов для губ, которые спасут от сухости и трещин
Фильмы для сторонников теории об НЛО о далёких инопланетных цивилизациях

Фантастические фильмы, рассказывающие о полётах в космос и инопланетных цивилизациях

1:54
Кино

Если ваше воображение будоражит мысль о наличии инопланетного разума, советуем посмотреть данную подборку фильмов.

Фантастические фильмы, рассказывающие о полётах в космос и инопланетных цивилизациях
Фото: commons.wikimedia.org by Timo Palo is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. "Чужие", 1986. Прошло много лет с тех пор, как Эллен Рипли (её играет Сигурни Уивер) столкнулась с хищным инопланетным существом. Её ужас возвращается, когда отряд морских пехотинцев находит её знания полезными для противостояния подобной инопланетной угрозе в космической колонии, которую люди основали на Луне. То, что они считали пустынным местом, теперь кишит инопланетянами.

2. "Прометей", 2012. Известный археолог доктор Элизабет Шоу (её играет Нуми Рапас) следует смутным подсказкам, которые приводят её и профессионального партнера Чарли Холлоуэя (его играет Логан Маршалл-Грин) вместе с семнадцатью другими членами экипажа в амбициозную экспедицию в открытый космос.

На дворе 2093 год, и они исследуют возможное существование высших внеземных сущностей. Внутри таинственного сооружения на экзолуне находится ужасающее открытие, а подземные туннели хранят ещё больше секретов и загадок.

3. "Чужой: Завет", 2017. Прошло почти одиннадцать лет с тех пор, как произошла катастрофа на далекой луне LV-223, где экипаж "Прометея" приступил к миссии, закончившейся крахом.

Теперь судно для колонизации дальнего космоса USCSS Covenant перевозит новый экипаж, но не на ту же Экзолуну. Они отправляются на Ориге-6 с более чем двумя тысячами колонистов, пребывающих в криогенной спячке.

По прибытии команда намеревается создать для себя новый мир. Однако неожиданные проблемы вынуждают их исследовать близлежащую пригодную для жизни планету, которая сильно напоминает Землю.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Как понять, что вашей кошке скучно
В Пермском крае женщина до смерти избила кота в подъезде
Турагенты обратили внимание на подорожание отдыха в Абхазии
Водителям объяснили, что делать, если появилась трещина на лобовом стекле
Какие семена сеют на рассаду зимой и ранней весной
Песочное печенье на растительном масле: готовится из минимума продуктов
55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала редкие кадры с недавно родившимся сыном
Горчичный порошок эффективен для борьбы с вредителями
UnHerd: НАТО проводит учения, пытаясь скрыть неудачи ВСУ на фронте
Боец ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников