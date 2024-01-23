Фильмы с захватывающим сюжетом о путешествих во времени

Научно-фантастические фильмы, в которых герои путешествуют во времени

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Рекомендуем посмотреть фильмы, в которых персонажи путешествуют сквозь толщу времени.

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1. "Вечно молодой", 1992. Сюжет фильма включает в себя криогенику и прохождение сквозь пространственно-временной континуум. Лётчик-испытатель переносится из 1939 в 1992 год и влюбляется. Поклонники фильма хвалят его за то, что картина представляет собой синтез кинематографических жанров.

2. "Патруль времени", 1994. Жан-Клод Ван Дамм снимается в роли уставшего от мира полицейского в 1995 году, который должен путешествовать во времени, чтобы предотвратить заговор коррумпированного правительства США. Он переносится в 1863 год, а затем в 2004. Картина приглашает поразмышлять над логическими противоречиями жанра.

3. "12 обезьян", 1995. Брюс Уиллис снимается в роли Джеймса Коула, заключённого в 2036 году, который оказался в ловушке в туннеле под Филадельфией после того, как всемирная чума уничтожила большую часть человечества в середине 1990-х годов. Коул отправляется в прошлое, чтобы остановить маниакального борца за права животных (Брэд Питт), который виновен в распространении вируса, который почти уничтожил человечество.