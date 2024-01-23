Фильмы с захватывающим сюжетом о путешествих во времени

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Научно-фантастические фильмы, в которых герои путешествуют во времени

1:27
Кино

Рекомендуем посмотреть фильмы, в которых персонажи путешествуют сквозь толщу времени.

Научно-фантастические фильмы, в которых герои путешествуют во времени
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

1. "Вечно молодой", 1992. Сюжет фильма включает в себя криогенику и прохождение сквозь пространственно-временной континуум. Лётчик-испытатель переносится из 1939 в 1992 год и влюбляется. Поклонники фильма хвалят его за то, что картина представляет собой синтез кинематографических жанров. 

2. "Патруль времени", 1994. Жан-Клод Ван Дамм снимается в роли уставшего от мира полицейского в 1995 году, который должен путешествовать во времени, чтобы предотвратить заговор коррумпированного правительства США. Он переносится в 1863 год, а затем в 2004. Картина приглашает поразмышлять над логическими противоречиями жанра.

3. "12 обезьян", 1995. Брюс Уиллис снимается в роли Джеймса Коула, заключённого в 2036 году, который оказался в ловушке в туннеле под Филадельфией после того, как всемирная чума уничтожила большую часть человечества в середине 1990-х годов. Коул отправляется в прошлое, чтобы остановить маниакального борца за права животных (Брэд Питт), который виновен в распространении вируса, который почти уничтожил человечество.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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