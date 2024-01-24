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Фильмы ужасов, которые пугают не жестокостью, а холодящим кровь сюжетом

Фильмы ужасов с превосходным захватывающим сюжетом

1:57
Кино

Представляем подборку фильмов, в которых режиссёры сумели добиться пугающего эффекта с помощью тонких опосредованных приёмов, не прибегая напрямую к жестокости. 

Фильмы ужасов с превосходным захватывающим сюжетом
Фото: www.rbth .com/travel/335070-bizarre-dancing-forest-photos

1. "Хэллоуин" 1978. Этот фильм познакомил мир с легендарной королевой крика Джейми Ли Кертис и поставил Джона Карпентера на первое место. Хэллоуин часто упоминается как один из самых ранних примеров жанра "слэшер", каким мы его знаем сегодня. И хотя в картине нет той реалистичной крови, которую мы привыкли ожидать от фильмов этой категории, в нём много напряжения и некоторых изобретательных острых ощущений. Наследие фильма также довольно неприкосновенно: маска Майкла Майерса стала легендой, а гигантский, неудержимый убийца и "последняя девушка" прочно вошли в лексикон ужасов. Есть причина, по которой франшиза всё еще существует спустя более чем 40 лет.

2. "Синистер", 2012. До того, как он присоединился к MCU с "Доктором Стрэнджем" 2016 года, режиссер Скотт Дерриксон снял несколько фильмов ужасов, пара из которых стала культовой. Одной из них была эта небольшая история о доме с привидениями, одержимости о писателе-криминалисте (Итан Хоук), который переезжает со своей женой и детьми в дом, где была убита семья, только для того, чтобы обнаружить, что в новом месте, возможно, уже есть довольно злой жилец.

3. "Астрал", 2010. Джеймс Ван вместе с Патриком Уилсоном вместе работали над этим сверхъестественным триллером о маленьком мальчике, который впадает в кому и начинает направлять злобного духа. Суть истории была не самой новаторской, но Ли Уоннелл наполнила её достаточно убедительной мифологией, чтобы она породила ещё четыре части. Ван также заявил, что "Астрал" должен был стать чем-то вроде исправления откровенной жестокости "Пилы".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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