Проверьте свою нервную систему с помощью первоклассных фильмов ужасов

Великолепные фильмы ужасов, которые стали уже образцом жанра хоррор

Фильмы ужасов, которые стали уже классикой, однако не перестают от этого быть менее страшными.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

1. "Сияние", 1980. Чудо декораций и производственного дизайна и по-настоящему нервирующий взгляд на традиционную историю о доме с привидениями. "Сияние" содержит множество запоминающихся образов и культовую игру Джека Николсона. Относительно небольшое количество пугающих моментов в фильме по-прежнему пугает до глубины души, но его истинная сила заключается в том, как он проникает под кожу и заставляет вас ощутить медленное погружение Джека Торранса в безумие. Он по праву считается одним из величайших фильмов ужасов, когда-либо снятых.

2. "Техасская резня бензопилой", 1974. Мрачная эстетика фильма помогла придать ему холодящую душу атмосферу. Массивное, угрожающее присутствие Кожаного лица Гуннара Хансена проложило путь для других персонажей, таких как Майкл Майерс и Джейсон Вурхиз. Было предпринято множество попыток вдохнуть новую жизнь во франшизу, но ни одна из них не сравнилась с оригиналом в чистом, запредельном ужасе, вдохновлённом безжалостным электроинструментом.

3. "Звонок", 2002. Всегда непросто взять что-то, что хорошо работает в одной культуре, и попытаться успешно адаптировать эту формулу для другой, но Гор Вербински справился с этим. Ремейк знаменитого триллера японского режиссера Хидео Накаты о проклятой видеокассете, Вербински сохранил поразительные визуальные образы оригинального фильма — призрак молодой девушки в белом платье с длинными чёрными волосами, закрывающими лицо, — и обнаружил, что это чертовски пугает зрителей, где бы они ни находились. Картина послужила введением в восточноазиатскую культуру ужасов.