Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аппетитный тыквеннный пудинг с шалфеем
На Бали обсуждают меры по обеспечению безопасности на пляже Келингкинг после нескольких случаев гибели туристов
Тренер Гончаренко назвала ЧР по прыжкам праздником спорта
В Следственном комитете раскрыли результаты вскрытия погибшей из-за удушья девочки
Как отсняли сцену ядерного взрыва в фильме "Оппенгеймер"
Историк рассказала о традициях праздника Крещения
В Европе заявили об угрозе раскола финансовой системы из-за конфискации российских активов
Совет стилиста: как носить кожаные брюки зимой
Эксперт Семеновский: Указ Киева об "исторически населённых украинцами территориях" РФ — пропагандистский жест
Фильмы ужасов, от которых кровь в жилах стынет

Леденящие душу фильмы ужасов, которые встряхнут вашу нервную систему

1:36
Кино

Подборка фильмов ужасов, которые заставят испугаться даже самых непробиваемых скептиков.

Леденящие душу фильмы ужасов, которые встряхнут вашу нервную систему
Фото: https://www.hindustantimes.com is licensed under https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/beware-nightmares-are-not-so-harmless-they-can-kill-you/story-3SQqePewUTG96c73ulzLsJ.html

1. "Изгоняющий дьявола", 1973. Экранизация одноименного романа Уильяма Фридкина об одержимом демоном ребёнке и попытках изгнать упомянутого демона стала самым кассовым фильмом ужасов в истории и первым фильмом, номинированным на премию "Оскар" за лучшую картину (он получил ещё девять номинаций и забрал домой два трофея).

Его драматический темп и несколько устаревшие эффекты могут показаться странными по сравнению с некоторыми современными хоррорами, но нельзя отрицать, что фильм продолжает оказывать влияние на тех, кто видит его впервые.

2. "Реинкарнация", 2018. Сценарист и режиссер Ари Астер произвёл огромный фурор своим полнометражным режиссёрским дебютом — мрачной семейной драмой о природе горя, изложенной в сверхъестественном фильме ужасов. Тони Коллетт заслужила место в пантеоне великих оскароносцев благодаря своей роли матери Энни. Фильм так задел за живое кинозрителей, что мгновенно превратил Астера в режиссёра, которого стоит посмотреть.

3. "Заклятие", 2013. Джеймс Ван застолбил за собой почётное место среди современных мастеров хоррора, сняв такие фильмы, как "Пила" и "Мёртвая тишина". Ван и его коллеги по фильму нашли новый ужас в знакомых жанровых тропах. Конечным результатом стала обширная кинематографическая вселенная, которая продолжает только расти.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Изумительный медовый торт без выпечки лёгкий, как облачко: готовится без духовки, съедается моментально
Последние материалы
Какие цветы на рассаду можно посеять прямо сейчас
От расслабляющей ванны до укрепления ногтей: шесть способов применения морской соли
Тренер Мишина: в этом сезоне Туктамышеву можно будет увидеть только в ледовых шоу
Baijiahao: ответ России на выпад Макрона был весьма неприятен для Франции
Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского
Три навязчивых требования инспектора ГИБДД, от выполнения которых лучше отказаться
Продажи электромобилей Exlantix ES в России начнутся летом 2024 года
К Marvel вероятно всё таки присоединится Райан Гослинг
Психолог Чернигова рассказала, как легко справиться со стрессом
56-летняя Николь Кидман вышла в свет в провокационном платье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников