Фильмы ужасов, от которых кровь в жилах стынет

Леденящие душу фильмы ужасов, которые встряхнут вашу нервную систему

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Подборка фильмов ужасов, которые заставят испугаться даже самых непробиваемых скептиков.

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1. "Изгоняющий дьявола", 1973. Экранизация одноименного романа Уильяма Фридкина об одержимом демоном ребёнке и попытках изгнать упомянутого демона стала самым кассовым фильмом ужасов в истории и первым фильмом, номинированным на премию "Оскар" за лучшую картину (он получил ещё девять номинаций и забрал домой два трофея).

Его драматический темп и несколько устаревшие эффекты могут показаться странными по сравнению с некоторыми современными хоррорами, но нельзя отрицать, что фильм продолжает оказывать влияние на тех, кто видит его впервые.

2. "Реинкарнация", 2018. Сценарист и режиссер Ари Астер произвёл огромный фурор своим полнометражным режиссёрским дебютом — мрачной семейной драмой о природе горя, изложенной в сверхъестественном фильме ужасов. Тони Коллетт заслужила место в пантеоне великих оскароносцев благодаря своей роли матери Энни. Фильм так задел за живое кинозрителей, что мгновенно превратил Астера в режиссёра, которого стоит посмотреть.

3. "Заклятие", 2013. Джеймс Ван застолбил за собой почётное место среди современных мастеров хоррора, сняв такие фильмы, как "Пила" и "Мёртвая тишина". Ван и его коллеги по фильму нашли новый ужас в знакомых жанровых тропах. Конечным результатом стала обширная кинематографическая вселенная, которая продолжает только расти.