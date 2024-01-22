Фильмы-мотиваторы, которые вхохновят вас на реализацию своей мечты

Фильмы, которые заставят вас встать с дивана и "свернуть горы"

1:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Посмотрите фильмы, которые отлично мотивируют на активные действия, приближающие нас к осущетствлению мечты.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

1. "Изгой", 2000. Невероятно вдохновляющий фильм о бывшем сотруднике ФРС Чаке Ноланде, который находился на частном самолете, когда тот рухнул в Тихий океан. Когда его выбросило на неизвестный остров, он оказался в одиночестве, ему и некому было помочь.

Чак не сдаётся, ему удается в конце концов построить плот, который доставит его домой. Отличный вдохновляющий фильм с участием Тома Хэнкса.

2. "Пока не сыграл в ящик", 2007. Это фильм, в котором двое мужчин, совершенно непохожих друг на друга, обнаруживают, что у них неизлечимая стадия рака.

Один из них — корпоративный миллиардер, а другой — механик, но они оба решают сбежать из своего онкологического отделения и отправиться делать все, что захотят, прежде чем умрут.

Это обязательный к просмотру фильм для всех, кто думает, что, возможно, уже слишком поздно преследовать свои мечты или просто пойти и делать все, что они хотят, но никогда не думали, что смогут.

3. "Всегда говори да", 2008. Фильм о парне по имени Карл Аллен, у которого негативный взгляд на жизнь. Он последовал совету коллеги посетить мотивационный семинар, чтобы попытаться преодолеть свой негатив. После посещения семинара это действительно подействовало на него.

Он поклялся всегда говорить "да" и использовать любую возможность, которая выпадает на его пути.

Это блестящий фильм для всех, кто негативно смотрит на жизнь, как и Карл.