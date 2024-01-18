Фильмы, которые помогут вам с благодарностью взглянуть на свою жизнь и на всё, что вас окружает

Трогательные фильмы, которые помогут вам полюбить жизнь

1:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Рекомендуем посмотреть милые фильмы, основанные на реальных событиях, которые дают стимул для жизни и творчества.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

1. "Человек дождя", 1988. Вдохновлённый американским ученым Лоуренсом Кимом Пиком, "Человек дождя" рассказывает историю автодилера Чарли Бэббита (его играет Том Круз), который обнаруживает, что его недавно умерший отец оставил своё состояние в 3 миллиона долларов психиатрической лечебнице, где живёт его брат, которого он никогда не знал. Бэббит изначально мотивирован деньгами, поэтому выписывает своего брата Рэймонда из лечебницы, чтобы вернуться в Лос-Анджелес, только для того, чтобы отправиться в путешествие, меняющее жизнь, где между двумя братьями начинается подлинная дружба.

2. "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", 2009. Эта весёлая комедия с Эми Адамс и Мэрил Стрип в главных ролях основана на ежедневном блоге Джули Пауэлл, где она задокументировала свою попытку воссоздать каждый из рецептов Джулии Чайлд из своей кулинарной книги "Овладение искусством французской кулинарии” (всего их 524). Эта оптимистичная классика понравится как гурманам, так и начинающим домашним поварам.

3. "Прощание", 2019. В фильме "Прощание" сценарист и режиссёр Лулу Ван рассказывает реальную историю из своей собственной жизни: когда её бабушке оставалось жить несколько недель, вся её семья воссоединилась, чтобы увидеть её в последний раз. В чем подвох? Её бабушка понятия не имела, что она больна.