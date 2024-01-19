Художественные фильмы, основанные на биографиях учёных-гениев

Фильмы об учёных и великих научных открытиях

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Вдохновитесь фильмами, в которых рассказываются истории учёных, открытия которых изменили мир.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. "Игры разума", 2021. Эта биографическая драма 2001 года основана на жизни лауреата Нобелевской премии по математике и экономиста Джона Нэша (и вдохновлена одноименной книгой Сильвии Назар, получившей Пулитцеровскую премию). Рассел Кроу играет блистательного Нэша, чья восходящая карьера и слава находятся под угрозой срыва из-за его личных демонов. "Прекрасный разум" получил премии "Оскар" за лучшую картину и лучшую режиссуру.

2. "Игра в имитацию", 2014. Фильм повествует о том, как инновации Алана Тьюринга, изменившие правила игры, помогли союзникам выиграть войну. Несмотря на вклад учёного, его страна всё равно будет преследовать его.

3. "Мадам Кюри", 1943. Вопреки самому себе, выдающийся физик и признанный холостяк Пьер Кюри влюбляется в блестящую студентку Мари, и вместе они приступают к открытию радия.