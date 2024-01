Художественные фильмы, основанные на биографиях учёных-гениев

Your browser does not support the audio element.

Вдохновитесь фильмами, в которых рассказываются истории учёных, открытия которых изменили мир.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.