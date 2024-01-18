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Фильмы о том, как люди добивались успехов в спорте, преодолевая все трудности

Основанные на реальных событиях Фильмы о триумфальных спортивных победах

1:48
Кино

Рекомендуем посмотреть фильмы, основанные на реальных историях, в которых спортсмены показывали блестящую волю к победе и достигали своей цели.

Основанные на реальных событиях Фильмы о триумфальных спортивных победах
Фото: Openverse by beefy_n1 is licensed under CC BY-NC 2.0

1. "Человек, который изменил всё", 2011. Основанный на книге Майкла Льюиса 2003 года, Moneyball рассказывает историю о том, как генеральный менеджер Oakland A Билли Бин (его сыграл Брэд Питт) объединил усилия с игроком Ivy League Питером Брэндом (его сыграл Джона Хилл), чтобы преобразовать испытывающую трудности команду, несмотря на её ограниченный бюджет. Используя особый подход к поиску игроков (по сути, смещая акцент на холодную жёсткую статистику), эти двое делают команду аутсайдеров победителями игр.
 
2. "Бешеный бык", 1980. Являясь одним из самых классических спортивных фильмов своей эпохи, "Бешеный бык" был экранизирован по мотивам мемуаров Джейка Ламотты "Бешеный бык: моя история" и подробно описывает жизнь сердитого, но одаренного боксёра, когда он поднимается к славе, влюбляется и сражается со своими внутренними демонами.

3. "Гол", 2005. Сантьяго Муньес живет в Лос-Анджелесе, любит играть в футбол, но у него нет возможности реализовать свой потенциал. Однажды его замечает бывший футболист Глен Фой и предлагает приехать в Англию, где у героя будет шанс попробовать себя в одной из местных команд.

Сантьяго копит деньги на поездку, но отец не верит в его успех. Он берет сбережения сына и покупает машину, которая пригодится семье для работы, но героя это не останавливает. Он все равно приезжает в Англию. Правда, там его ждут новые трудности.

Фильм действительно заставляет поверить в себя и свою мечту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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