Режиссер "Аннабель" займется экранизацией хоррора Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг возвращается к своим корням в жанре ужасов. Талантливый создатель "Шазам!" и "Проклятие Аннабель" заключил контракт на съемки фильма "Until Dawn", основанного на одноименной хоррор-игре для PlayStation, совместно разрабатываемой компаниями Screen Gems и PlayStation Productions. Все эти структуры входят в корпорацию Sony. За написание сценария возьмется Гари Доберман, известный по работе над "Оно" и "Аннабель".

Фото: Wikipedia by Supermassive Games is licensed under Добросовестное использование

Игра "Until Dawn", впервые выпущенная в 2015 году, представляет собой интерактивное видео в жанре ужасов, где восьмерым героям приходится столкнуться в отдаленном горном поселении, где и начинают разворачиваться разнообразные неприятности. Игра стала хитом среди критиков и была удостоена множества номинаций на игровых премиях.

Сюжет полнометражной адаптации пока держится в секрете.