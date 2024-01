Режиссер "Аннабель" займется экранизацией хоррора Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг возвращается к своим корням в жанре ужасов. Талантливый создатель "Шазам!" и "Проклятие Аннабель" заключил контракт на съемки фильма "Until Dawn", основанного на одноименной хоррор-игре для PlayStation, совместно разрабатываемой компаниями Screen Gems и PlayStation Productions. Все эти структуры входят в корпорацию Sony. За написание сценария возьмется Гари Доберман, известный по работе над "Оно" и "Аннабель".

Фото: Wikipedia by Supermassive Games is licensed under Добросовестное использование