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Подборка фильмов-мотиваторов о выдающихся людях, которые упорно шли к успеху

Фильмы о выдающихся людях, которые забрались на вершину успеха, преодолевая трудности

1:30
Кино

Выбираете фильм для просмотра? Советуем обратить внимание на картины, повествующие истории реальных выдающихся людей, которые преодолели трудности на пути к успеху.

Фильмы о выдающихся людях, которые забрались на вершину успеха, преодолевая трудности
Фото: commons.wikimedia.org by pxfuel is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

1. "Вселенная Стивена Хокинга", 2014. Необыкновенная жизнь Стивена Хокинга рассказана с точки зрения его отношений — от влюбленности в Кембридже до женитьбы и их возможного развода — с Джейн Уайлд (фильм основан на её мемуарах). Эдди Редмэйн получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль блестящего физика, который бросил вызов всем обстоятельствам, чтобы стать одной из самых легендарных фигур в истории.

2. "Социальная сеть", 2010. Не было недостатка в спорах о том, насколько точно эта драма о становлении Facebook соответствует фактам, но это сотрудничество сценариста Аарона Соркина и режиссера Дэвида Финчера, тем не менее, раскрывает интригу и изобретательность, которые стали синонимами гиганта социальных сетей.

3. "Капоте", 2005. Выдающаяся игра Филипа Сеймура Хоффмана определяет характер этого фильма о Трумэне Капоте, авторе "Завтрака у Тиффани", который собирается написать статью для The New Yorker о жестоком убийстве семьи в Канзасе. Его сопровождает его хорошая подруга Харпер Ли (автор книги "Убить пересмешника") для проекта, который в конечном итоге станет научно-популярным романом "Хладнокровно".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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