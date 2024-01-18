67-летнего Тома Хэнкса заметили на прогулке с женой впервые за долгое время

Голливудского актера Тома Хэнкса впервые за долгое время заметили во время прогулки с его супругой Ритой Уилсон, сообщает издание Daily Mail.
Пара отправилась на шопинг в Лос-Анджелесе. Рита Уилсон выбрала для выхода джинсы с широкими штанинами, белые кроссовки и вишнево-красную толстовку с надписью "French Enough". Ее стиль дополнили солнцезащитные очки в черной оправе. Том Хэнкс прогуливался в длинной темно-синей рубашке с высоким воротником и джинсах.
В 1988 году Том Хэнкс и актриса Рита Уилсон объединили свои жизни узами брака. Они познакомились на съемках сериала "Закадычные друзья" в 1981 году и вновь встретились в 1985 году во время съемок фильма "Волонтеры". У пары есть двое сыновей — Честер "Чес" Марлон Хэнкс и Труман Теодор Хэнкс.
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