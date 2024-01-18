Разгадан таинственный прообраз Якина из "Ивана Васильевича"

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Режиссёр Карп Савельевич Якин стал одним из негативных персонажей в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Этот персонаж вызывает раздражение у нескольких поколений зрителей, но немногие осознают, что у него был реальный прототип.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Сценарий к фильму основан на повести Михаила Булгакова. Несколько лет до написания этой повести писатель работал с режиссёром Иваном Пырьевым над фильмом "Мертвые души". Однако проект не получил одобрения властей, и писатель не наладил отношения с режиссёром.

Именно этого режиссёра Булгаков изобразил в своем произведении как Карпа Якина. Пырьев впоследствии стал главой "Мосфильма" и считался одним из самых неприятных людей в кинематографической индустрии страны. Своим пером он рушил карьеры, закрывал фильмы и оказывал огромное влияние на советское кино, отличаясь тяжелым и вредным характером.