Режиссёр Карп Савельевич Якин стал одним из негативных персонажей в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Этот персонаж вызывает раздражение у нескольких поколений зрителей, но немногие осознают, что у него был реальный прототип.
Сценарий к фильму основан на повести Михаила Булгакова. Несколько лет до написания этой повести писатель работал с режиссёром Иваном Пырьевым над фильмом "Мертвые души". Однако проект не получил одобрения властей, и писатель не наладил отношения с режиссёром.
Именно этого режиссёра Булгаков изобразил в своем произведении как Карпа Якина. Пырьев впоследствии стал главой "Мосфильма" и считался одним из самых неприятных людей в кинематографической индустрии страны. Своим пером он рушил карьеры, закрывал фильмы и оказывал огромное влияние на советское кино, отличаясь тяжелым и вредным характером.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.