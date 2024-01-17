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Премьера телесериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не состоится в запланированные сроки

На телевидении отменили показ сериала "Слово пацана"

Кино

Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" от Жоры Крыжовникова не состоится в запланированные сроки, как сообщает портал 116.ru.

На телевидении отменили показ сериала "Слово пацана"
Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ

Изначально было запланировано показать картину на НТВ 22 января, но теперь информация о дате премьеры исчезла изо всех материалов на официальном сайте телеканала. На данный момент осталась только отметка "скоро".

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" был выпущен в онлайн-кинотеатрах 9 ноября и рассказывает о казанских группировках 80-х годов. В главных ролях снялись Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Сергей Бурунов, Иван Янковский и другие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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