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Фильмы, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей

Фильмы, состоящие из нескольких частей, которые заставят вас ждать продолжения

1:38
Кино

Не знаете что посмотреть вечером? Предлагаем топ интересных фильмов, которые отправят вас в путешествие по захватывающим мирам.

Фильмы, состоящие из нескольких частей, которые заставят вас ждать продолжения
Фото: commons.wikimedia.org/ by Asmaa Waguih is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

1. "Дивергент" (2014). В мире, разделённом на части, в котором живут разные типы личности, Трис узнает, что она была классифицирована как дивергент, но не вписывается в них. Когда она обнаруживает заговор с целью уничтожения дивергентов, Трис и таинственная четвёрка должны выяснить, что делает дивергентов опасными, пока не стало слишком поздно.

2. "Кингсман: Начало" (2021). Когда группа худших тиранов в истории и криминальных авторитетов собирается, чтобы организовать войну с целью уничтожения миллионов, один человек должен наперегонки со временем остановить их.

3. "Голодные игры" (2012). Каждый год на руинах того, что когда-то было Северной Америкой, нация Панем заставляет каждый из своих двенадцати округов посылать по парню и девушке для участия в "Голодных играх". Отчасти это извращённое развлечение, отчасти тактика запугивания. "Голодные игры” — это транслируемое по национальному телевидению мероприятие, в котором "трибуты" должны сражаться друг с другом до тех пор, пока не останется один выживший.

Столкнувшись с высококвалифицированными трибутами, которые готовились к этим играм всю свою жизнь, Китнисс вынуждена полагаться на свои инстинкты, а также на наставника. Китнисс вынуждена сделать трудный выбор на арене, где выживание противопоставляется человечности, а жизнь — любви. Мир будет наблюдать.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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