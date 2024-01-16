Кинокритик Двоеглазов объяснил феномен популярности кино СССР: некачественное забылось

Кинокритик Алексей Двоеглазов в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему создаётся впечатление, что в СССР снимали только киношедевры.
Эксперт объяснил, что не все фильмы в Советском Союзе были удачными.
"У нас просто остаются в памяти только те фильмы, проверенные временём, которые постоянно у нас показывают в прайм-тайм на всех федеральных каналах. А то, что было не очень качественным, быстро и забылось. Поэтому его не показывают. Только историки кино знают об этих фильмах", — рассказал эксперт.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о провале в прокате 90% российских фильмов в 2023 году.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.