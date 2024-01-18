Фильмы, основанные на реальных громких преступлениях

Фильмы, снятые на основе историй реальных преступников

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых рассказывается о жизни реальных людей, которые переступили закон и встали на путь преступлений.

Фото: Own work by Tobias "ToMar" Maier

1. "Изнанка судьбы", 1990. Холодный аристократ Клаус фон Бюлов был осуждён за покушение на убийство своей жены, богатой американской светской львицы Санни фон Бюлов, в 1979 году, но после найма суперюриста Алана Дершовица (по книге которого снят этот фильм) приговор фон Бюлову был отменён, и позже он был оправдан. Эта история одновременно является сагой о богатстве и предательстве, которая принесла Джереми Айронсу премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, и историей американской судебной системы и основных прав всех, кто обвиняется в преступлении.

2. "Зодиак", 2007. Этот запутанный мистический триллер с Марком Руффало, Энтони Эдвардсом, Робертом Дауни-младшим и Джейком Джилленхолом в главных ролях рассказывает о расследовании личности печально известного убийцы "Зодиака" 1960-х годов в Сан-Франциско.

3. "Славные парни", 1990. Экранизация биографического романа Николаса Пиледжи "Умник" рассказывает о жизни молодого мафиози Генри Хилла, который безжалостно прокладывает себе путь к вершине, не обращая внимания на последствия своих действий для других и для него самого.