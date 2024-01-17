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Фильмы о людях, которые отправились в путешествие, чтобы изменить свою жизнь

Фильмы о людях, которые изменили свою жизни с помощью путешествия

1:32
Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых люди решили полностью поменять свою жизнь  и отправились в далёкое путешествие. 

Фильмы о людях, которые изменили свою жизни с помощью путешествия
Фото: openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

1. "Из Африки", 1985. Основанный на мемуарах баронессы Карен фон Бликсен (также известной как Исак Динесен), фильм рассказывает историю датской аристократки, которая покупает кофейную плантацию в Кении, где она влюбляется в американского охотника на крупную дичь, которого играет Роберт Редфорд. У этого победителя в номинации "Лучший фильм" роскошные декорации, Мерил Стрип с акцентом и, ну конечно, Роберт Редфорд.

2. "Дикая", 2014. Основанный на мемуарах Шерил Стрэйд "Уайлд: от потерянного к найденному на тропе Пасифик-Крест", с Риз Уизерспун в главной роли, "Уайлд" рассказывает историю автора, которая после ряда потерь и борьбы, начиная со смерти своей матери (её играет Лора Дерн) и заканчивая распадом ее брака, решает отправиться в путешествие самопознания, пройдя пешком 1 100 миль по тропе Пасифик-Крест.

3. "В погоне за счастьем", 2006. Основан на реальной истории Криса Гарднера, бездомного отца, который растил своего сына, стремясь стать — и в конечном итоге стал — биржевым брокером. "В погоне за счастьем" — душераздирающий фильм, в котором подробно рассказывается о том, как этот человек боролся с потерей дома, строил новую карьеру и поддерживал хорошее настроение своего сына среди жизненного хаоса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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