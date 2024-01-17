Фильмы о людях, которые отправились в путешествие, чтобы изменить свою жизнь

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых люди решили полностью поменять свою жизнь и отправились в далёкое путешествие.
1. "Из Африки", 1985. Основанный на мемуарах баронессы Карен фон Бликсен (также известной как Исак Динесен), фильм рассказывает историю датской аристократки, которая покупает кофейную плантацию в Кении, где она влюбляется в американского охотника на крупную дичь, которого играет Роберт Редфорд. У этого победителя в номинации "Лучший фильм" роскошные декорации, Мерил Стрип с акцентом и, ну конечно, Роберт Редфорд.
2. "Дикая", 2014. Основанный на мемуарах Шерил Стрэйд "Уайлд: от потерянного к найденному на тропе Пасифик-Крест", с Риз Уизерспун в главной роли, "Уайлд" рассказывает историю автора, которая после ряда потерь и борьбы, начиная со смерти своей матери (её играет Лора Дерн) и заканчивая распадом ее брака, решает отправиться в путешествие самопознания, пройдя пешком 1 100 миль по тропе Пасифик-Крест.
3. "В погоне за счастьем", 2006. Основан на реальной истории Криса Гарднера, бездомного отца, который растил своего сына, стремясь стать — и в конечном итоге стал — биржевым брокером. "В погоне за счастьем" — душераздирающий фильм, в котором подробно рассказывается о том, как этот человек боролся с потерей дома, строил новую карьеру и поддерживал хорошее настроение своего сына среди жизненного хаоса.
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