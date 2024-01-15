Названы победители наград Critics Choice Awards 2024

Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

На прошедшей церемонии вручения Critics Choice Awards 2024 были объявлены победители, и фильм "Оппенгеймер" признан триумфатором, собрав в свою копилку восемь значимых наград. Эта картина оставила конкурентов позади, завоевав приз в категории лучшего фильма.

Фото: Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Второе место по числу наград заняла лента "Барби", снискавшая популярность в шести номинациях. Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Бедные-несчастные", была удостоена звания лучшей актрисы, в то время как Пол Джаматти, исполнивший главную роль в "Оставленных", стал лучшим актером.

В списке других победителей Critics Choice Awards значатся:

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Паутина вселенных"

Лучший фильм на иностранном языке: "Анатомия падения"

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший оригинальный сценарий: "Барби" (Грета Гервиг, Ноа Баумбак).

Эта церемония стала важным событием после недавней 81-й церемонии вручения "Золотого глобуса", где фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" и "Барби" Греты Гервиг также выделялись своими успехами, завоевав пять и две награды соответственно. Кинематографический мир ожидает еще больших триумфов от этих фильмов в будущем.