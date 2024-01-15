Названы победители наград Critics Choice Awards 2024

На прошедшей церемонии вручения Critics Choice Awards 2024 были объявлены победители, и фильм "Оппенгеймер" признан триумфатором, собрав в свою копилку восемь значимых наград. Эта картина оставила конкурентов позади, завоевав приз в категории лучшего фильма.
Второе место по числу наград заняла лента "Барби", снискавшая популярность в шести номинациях. Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Бедные-несчастные", была удостоена звания лучшей актрисы, в то время как Пол Джаматти, исполнивший главную роль в "Оставленных", стал лучшим актером.
В списке других победителей Critics Choice Awards значатся:
Эта церемония стала важным событием после недавней 81-й церемонии вручения "Золотого глобуса", где фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" и "Барби" Греты Гервиг также выделялись своими успехами, завоевав пять и две награды соответственно. Кинематографический мир ожидает еще больших триумфов от этих фильмов в будущем.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.